Compliance-Richtlinien sind spezifisch auf das Unternehmen zugeschnitten

Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte, die branchenübergreifend in Compliance-Richtlinien aufgenommen werden, beispielhaft betrachtet.

Zu beachten ist, dass einzelne Branchen auf bestimmte Compliance-Themen mehr Wert legen. So hat zum Beispiel die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften in der Baubranche eine größere Bedeutung als in einer Anwaltskanzlei. Oder: Für den Lebensmittelhandel gelten spezielle Hygienevorschriften, die in anderen Berufssparten keine Rolle spielen.