Ab wann und für wen gilt das Gesetz?

Das Lieferkettengesetz tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. Es gilt zunächst für alle Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Hauptniederlassung einer deutschen Firma oder um eine Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens in Deutschland handelt. Entscheidend ist die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland.

Vorübergehend ins Ausland entsandte Mitarbeitende sind bei der Betriebsgröße mitzuzählen. Ebenso mitzuzählen sind Leiharbeitnehmer, sobald sie länger als sechs Monate im entleihenden Unternehmen tätig sind.

Ab dem 1. Januar 2024 wird der Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der Mitarbeitenden reduziert: Dann gilt das Gesetz für alle Betriebe, die mindestens 1.000 Beschäftigte im Inland haben. Dadurch betrifft das Gesetz ab 2024 deutlich mehr Unternehmen.