Ziele und Aufgaben des Risikomanagements im Unternehmen

In den folgenden Abschnitten des Handbuch-Kapitels erfahren Sie, welche Elemente das Risikomanagement umfasst und was Sie im Einzelnen dabei regeln und organisieren sollten. Insbesondere wird der Regelkreis: Identifizieren – Bewerten – Berichten ausführlich erläutert. Sie lernen so, wie Sie in Ihrem Unternehmen den Grundstein für aktives Risikomanagement legen und dieses dann dauerhaft betreiben.