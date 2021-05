Beschreibung

Mit Szenarien beschreiben Sie auf anschauliche Art und Weise, wie die Zukunft für Ihr Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen aussehen könnte. Dabei schreiben Sie nicht einfach fort, was heute ist, sondern analysieren, was bei großen Umbrüchen, gegensätzlichen Entwicklungen oder weitreichenden Innovationen passieren kann.



Um mögliche alternative Szenarien fundiert herzuleiten, gehen Sie systematisch vor: in acht Phasen. Dabei setzen Sie unterschiedliche Methoden und Werkzeuge ein. Diese Vorgehensweise wird als Szenario-Analyse oder Szenario-Technik bezeichnet. In diesem Handbuch-Kapitel sind die acht Phasen ausführlich beschrieben.



Zunächst grenzen Sie den Bereich ab, für den Sie Szenarien entwickeln und beschreiben wollen. Das halten Sie in der Vorlage Aufgabenanalyse als Einstieg in den Szenario-Prozess fest. Dann zeigen Sie, welche Faktoren die zukünftige Entwicklung besonders beeinflussen. Diese erläutern Sie in der Vorlage Umfeldsysteme, Einflussbereiche, Einflussfaktoren und Schlüsselfaktoren der Szenario-Technik.



Im Rahmen der Trendprojektion analysieren Sie, was passiert, wenn sich diese Einflussfaktoren ganz unterschiedlich entwickeln. Einige Entwicklungen passen zusammen, andere gar nicht. Außerdem kann es Umbrüche, Störungen oder radikale Veränderungen geben. Das machen Sie mit den Vorlagen Trendprojektionen der Szenario-Technik und Konsistenzmatrix und Bewertung der Projektionen der Szenario-Entwicklung sichtbar. Mit der Excel-Vorlage zur Clusteranalyse können Sie aus Ihren Schlüsselfaktoren, Deskriptoren und Projektionen Bündel ermitteln, die zusammenpassen und ein Szenario bilden.



Schließlich leiten Sie ab, was diese Szenarien für Ihr Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen bedeuten. Sie führen eine Konsequenzenanalyse durch und erarbeiten einen Strategieplan für den Szenario-Transfer. Auch dazu finden Sie in diesem Handbuch-Kapitel geeignete Vorlagen.