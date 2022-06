Planung von Maßnahmen der Personalentwicklung

Ablauf von Bildungsaktivitäten am Arbeitsplatz

Bei Aktivitäten und Unterweisungen am Arbeitsplatz legen wir besonderen Wert auf ein systematisches und strukturiertes Vorgehen, damit der Trainingseffekt nicht aus den Augen verloren wird. Dabei hat sich die Systematik der folgenden Vorgehensweise – vor allem bei Trainings on the Job und diversen Formen des Action Learnings – bewährt: