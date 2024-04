Tag für Tag müssen in einem Unternehmen zahlreiche Regeln beachtet werden, wie zum Beispiel Datenschutzvorgaben, steuerliche Vorschriften, Arbeitsschutzbestimmungen oder Umweltschutzauflagen. Dazu kommen in vielen Betrieben interne Regeln wie Verhaltens-Richtlinien oder Anweisungen zum richtigen Umgang mit Kundengeschenken. Die Einhaltung all dieser Regeln wird unter dem Begriff „Compliance“ zusammengefasst.