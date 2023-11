Worum geht es bei der Bestellung von Betriebsbeauftragten?

Die Geschäftsleitung trägt die Gesamtverantwortung im Unternehmen, zum Beispiel wenn es um die Vermeidung oder Minimierung bestimmter betrieblicher Risiken geht. Insbesondere in größeren Betrieben ist es jedoch praktisch unmöglich, dass der oder die Geschäftsführer jeden einzelnen Verantwortungsbereich selbst übernehmen oder überwachen.

Es gilt also, bestimmte Pflichten an Mitarbeitende oder externe Dienstleister zu delegieren. Die Bestellung von betrieblich Beauftragten ist in verschiedenen Gesetzen sogar ausdrücklich vorgeschrieben.