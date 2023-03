Planen Sie den Rollout, die Implementierung

In Unternehmen, in denen das Geschäftsjahr am 1. Januar beginnt, sollten Mitarbeiter- oder Jahresgespräche in der Jahresmitte stattfinden. Diese Gespräche können in einem längeren Zeitraum durchgeführt werden.

Es muss nur ein verbindlicher Endtermin eingehalten werden, damit für die Zusammenfassung der Ergebnisse genug Zeit bleibt.

Zusammen mit den Ergebnissen der qualitativen Personalanalyse wird dann die Personalklausur vorbereitet, die im Rahmen der Geschäfts- oder Budgetplanung stattfindet. Sie wird in der Regel im Oktober oder November durchgeführt.