Schritt 2: Stakeholder identifizieren und konsultieren

Bestimmen Sie alle relevanten Stakeholder, einschließlich Kunden, Benutzer, Geschäftsführung und Entwicklungsteam.

Führen Sie Interviews, Umfragen und Workshops durch, um Anforderungen und Wünsche der Stakeholder zu sammeln.

Schritt 3: Erste Backlog-Items erstellen

Beginnen Sie mit großen Anforderungen, sogenannten Epics, und unterteilen Sie diese in Features.

Erstellen Sie aus den Features detaillierte User Stories. Jede User Story sollte folgendes Format haben: „Als [Benutzertyp] möchte ich [Ziel/Wunsch], damit [Nutzen].“

Leiten Sie aus den User Storys die Anforderungen (Features, Funktionen, Produktmerkmale) ab, die ins Product Backlog kommen. Das sind die einzelnen Backlog-Items.

Schritt 4: Backlog-Items priorisieren

Bewerten Sie jedes Backlog-Item basierend auf dem geschäftlichen Wert und dem geschätzten Aufwand.

Verwenden Sie Techniken wie MoSCoW (Must, Should, Could, Won't), die Eisenhower-Matrix oder das Kano-Modell zur Priorisierung.

Ordnen Sie die Backlog-Items nach Priorität. Die wichtigsten und wertvollsten Items kommen ganz nach oben auf Ihrem Product Backlog.