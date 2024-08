EU-Verordnung 2023/988 zur Produktsicherheit (GPSR)

Worum geht es bei der General Product Safety Regulation – GPSR

In der neuen Verordnung (EU) 2023/988 zur Produktsicherheit regelt die Europäische Union die Pflichten der Unternehmen, die Produkte herstellen oder in Verkehr bringen. Ziel ist, dass nur sichere Produkte an Verbraucherinnen und Verbraucher (Endkunden) verkauft werden.

Betroffen sind Produkte, für die es keine gesonderten Anforderungen an die Produktsicherheit in anderen Verordnungen oder Gesetzen gibt. Außerdem sind in der Verordnung Produkte aufgezählt, die ebenfalls ausgenommen sind; insbesondere: