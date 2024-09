Welche Dokumente brauchen ausländische Fachkräfte?

Wie hoch muss das Mindesteinkommen für die Blaue Karte EU sein?

Die Höhe des geforderten Mindesteinkommens orientiert sich an der Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung. Das Mindesteinkommen muss in Deutschland zwei Drittel der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze betragen.

Eine Ausnahme sind sogenannte Mangelberufe: Hier beträgt das Mindesteinkommen 52 Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung.

Zu den Mangelberufen zählen unter anderem Berufe aus den Bereichen:

Naturwissenschaften

Mathematik

Ingenieurwesen

Humanmedizin

Informations- und Kommunikationstechnologie

Über die aktualisierte Gehaltsuntergrenze informiert Sie das Auswärtige Amt hier.