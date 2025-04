„Roter“ Vorgesetzter und „Grüner“ Mitarbeiter

Der Vorgesetzte sieht den Mitarbeiter morgens allein, mit einer Tasse Kaffee in der Hand und spricht ihn im Vorbeigehen (ohne Kenntnis des Hintergrundes der konkreten Situation) grußlos an: „Was stehen Sie hier rum und trinken Kaffee? Haben Sie nichts zu tun? An die Arbeit …“ und geht weiter.

Ein Mitarbeiter mit hohem „Grün-Anteil“ könnte sich vielleicht schuldbewusst fühlen, aber auch persönlich betroffen oder sogar beleidigt und entwürdigt, je nach Situation.

Er sagt in der Regel nichts, wird aber dieses für ihn eher schmerzhafte Ereignis nicht vergessen können. Bei Wiederholung könnte die Beziehungsebene nachhaltig gestört sein. Solches Verhalten dürfte zu innerer Kündigung mit Dienst nach Vorschrift führen.

Wertschätzende Kommunikation wird nach dem Hintergrund der Situation forschen und klären, ob eine verdiente Pause vorlag oder eine Ausnahmesituation und welche; sie wird auch auf die ausgelösten Gefühle und Bedürfnisse Rücksicht nehmen.

Eine Ich-Botschaft des „roten Vorgesetzten“ könnte etwa wie folgt lauten:

„Ich freue mich, Herr Grün, dass Sie während der Arbeitszeit auch Zeit für ein Tässchen Kaffee finden. Aber gibt es einen besonderen Grund, dass Sie allein eine Pause machen?“

Er könnte nach der Antwort fortfahren: „Und wie sehen Ihre Kollegen das? Eine Einzelpause könnte vielleicht Anlass sein für Unstimmigkeiten. Und wenn es diese bereits gibt, sollte dies gemeinsam geklärt werden. Gemeinsamkeit ist für die kollegiale Zusammenarbeit eine sehr wichtige Grundlage.

Ich bitte deshalb, dass Sie sich gleich melden, falls Sie Hilfe benötigen.“