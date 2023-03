Berufliche und persönliche Standortbestimmung Zum Umgang mit Menschen im Arbeitsalltag

Wenn die Chemie zwischen Ihnen und den Menschen, mit denen Sie beruflich zu tun haben, nicht stimmt, kann das sehr belastend sein. Schließlich verbringen Sie einen Großteil des Tages mit Ihrem Vorgesetzten, mit Kollegen oder Kunden. Was erwarten Sie in puncto Zusammenarbeit? Was darf nicht passieren? Und was bringt ein Jobwechsel?