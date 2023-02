Spontan präsentieren und Stegreifrede Auf die Stegreifrede vorbereiten und spontan einsteigen

Wie reagieren Sie, wenn Sie plötzlich aufgefordert werden, zu einem Thema etwas zu sagen? Wie halten Sie spontan eine Rede? Und wie steigen Sie in eine Stegreifrede am besten ein? Selbst wenn Sie etwas aus dem Stegreif zu einem Thema sagen sollen, können Sie sich vorbereiten, wenn Sie Ihnen bekannte Themen parat haben. Mit Beispielen für den geschickten Einstieg in Ihre Stegreifrede und den spontanen Vortrag.