Beschreibung

Weil Teamarbeit für Unternehmen unverzichtbar geworden ist, sollten Führungskräfte ihre Mitarbeiter zu Teamplayern entwickeln. Denn eine gute Zusammenarbeit und Teamarbeit ergibt sich nicht automatisch von allein. Teamentwicklung ist die regelmäßige Pflege für gut arbeitende Teams.

Doch bevor Sie als Führungskraft Aufgaben an Ihr Team übertragen, sollten Sie prüfen, wann Teamarbeit sinnvoll ist. Faktoren für sinnvolle Teamarbeit sind die Art der Aufgaben, die Persönlichkeit der Teammitglieder sowie die Zusammensetzung des Teams. Mit der Vorlage Rahmenbedingungen für Teamarbeit klären können Sie die notwendigen Voraussetzungen der Teamarbeit klären und feststellen, ob Aufgaben teamtauglich sind und damit im Team verteilt werden können.

Teamentwicklungsmaßnahmen sollen die Zusammenarbeit eines Teams optimieren und die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit verbessern. Der besondere Nutzen liegt darin, dass keine neuen Ressourcen benötigt, sondern vorhandene besser ausgeschöpft werden, indem sich jeder für die gemeinsamen Ziele einbringt. Mit der Vorlage Handlungsfelder für Teamentwicklung prüfen Sie, inwieweit die Ziele der Teamentwicklung in Ihrem Team erreicht werden oder wo Sie mit Maßnahmen ansetzen müssen.

Mit der Teamdiagnose wird sichtbar, was im Argen liegt und wo Verbesserungspotenziale bestehen. Anhand von drei Vorlagen zu diesem Themengebiet lernen Sie, wie Sie eine Teamdiagnose durchführen, Teamrollen nach Belbin einschätzen und Teammitglieder besser verstehen.

Teams durchlaufen vier Phasen, bevor effektive Teamarbeit möglich ist. In jeder Phase können Sie als Teamleiter Ihr Team unterstützen. Nützliche Tipps für den Umgang mit Ihrem Team in der jeweiligen Teamphase sind in der Vorlage Teamphasen erkennen und Teamarbeit verbessern zusammengestellt.

Anhand von fünf Maßnahmen für die Teamentwicklung können Sie die Teamarbeit in Ihrem Team voranbringen. Und Sie wissen, welche zehn Gebote ein erfolgreicher Teamentwickler einhält.

Teammitglieder müssen sich vertrauen können. Welche Regeln für den Umgang im Team wichtig sind und dass Harmonie im Team nicht immer erfolgversprechend ist, lesen Sie abschließend.