Beschreibung

In Stellenausschreibungen suchen Vorgesetzte nach „teamfähigen Mitarbeitern“, weil das Arbeiten in Teams zum Unternehmensalltag gehört. Denn wenn mehrere Personen in einem Team ein gemeinsames Ziel verfolgen und Aufgaben selbstgesteuert lösen, profitiert das Unternehmen davon. In der Teamarbeit lassen sich Wissen und Erfahrungen nutzen, die unterschiedliche Mitarbeiter in ihr Team einbringen. Damit die Vorteile von Teamarbeit gegenüber den Nachteilen (Ringelmann-Effekt und soziales Faulenzen) überwiegen, muss anhand der Merkmale guter Teamarbeit geprüft werden, ob die Erfolgsvoraussetzungen des Teams gegeben sind. Nutzen Sie hierfür die gleichnamige Vorlage.



In diesem Handbuch-Kapitel erfahren Sie, welche Anforderungen das Organisationsprinzip Teamarbeit an Führungskräfte, Teammitglieder, Organisationskultur und organisatorische Rahmenbedingungen stellt. Die Vorlage Teamarbeit planen und organisieren ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Organisation und Einführung von Teamarbeit in Ihrem Unternehmen. Damit klären Sie zunächst den Zweck der Teamarbeit (Schritt 1) und Sie legen die Struktur für die Teamarbeit fest (Schritt 2).



Ein Team muss zusammenpassen. Verfassen Sie mit der Vorlage Kompetenzprofile erstellen Anforderungsprofile oder Qualifikationsprofile der einzelnen Teammitglieder und der jeweiligen Teams. So wissen Sie, welche Kompetenzen Ihr Team hat, wo Defizite liegen und wer wen in Abwesenheit am besten vertreten kann.



Mit der Vorlage Teamarbeit planen und organisieren erarbeiten Sie klare Ziele, die Sie Ihrem Team vorgeben (Schritt 3), Sie beschreiben die Teamaufgaben und Prozesse (Schritt 4) und Sie prüfen, ob Ihr Team mit allen Ressourcen ausgestattet ist, die es zur Zielerreichung und Erfüllung der Aufgaben braucht (Schritt 5).



Die Teamleitung hat innerhalb des Teams eine Führungsfunktion. Sie muss Entscheidungen treffen und ist die Schnittstelle nach außen. Welche Aufgaben und Rollen Teamleiter in Ihrem Fall übernehmen, analysieren Sie mit Schritt 6 der Vorlage Teamarbeit planen und organisieren.



Regeln für eine gute Zusammenarbeit im Team helfen, Konflikte zu vermeiden. Welche Aspekte Sie im Team klären sollten, erfahren Sie mit Schritt 7 der Vorlage Teamarbeit planen und organisieren. Sollte es doch zu Konflikten kommen, hilft die Vorlage Regeln für die Konfliktbewältigung im Team weiter.