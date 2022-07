Low Performance erkennen und richtig beurteilen

Was heißt: Leistungsfähigkeit angemessen ausschöpfen?

Die gesetzliche Formel bedeutet nicht, „dass der Arbeitnehmer seine Leistungspflicht selbst willkürlich bestimmen kann (...). Er muss vielmehr unter angemessener Ausschöpfung seiner persönlichen Leistungsfähigkeit arbeiten.“

Das Bundesarbeitsgericht erklärt weiter: „Ob der Arbeitnehmer dieser Verpflichtung nachkommt, ist für den Arbeitgeber anhand objektivierbarer Kriterien nicht immer erkennbar. Der bloße Umstand, dass der Arbeitnehmer unterdurchschnittliche Leistungen erbringt, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Arbeitnehmer seine persönliche Leistungsfähigkeit nicht ausschöpft.“

In jeder Gruppe ist immer eine Person das „Schlusslicht“. Das kann seine Ursache auch darin haben, dass die übrigen Gruppenangehörigen besonders leistungsstark sind, sich überfordern oder dass eben der Schwächste in der Gruppe besonders leistungsschwach ist. In der Praxis sind Schlechtleistungen also nur schwer feststellbar, denn Vergleiche in der Gruppe ergeben immer ein relatives Ergebnis.

Deshalb sagt das Bundesarbeitsgericht auch: „Andererseits ist das deutliche und längerfristige Unterschreiten des von vergleichbaren Arbeitnehmern erreichten Mittelwerts oft der einzige für den Arbeitgeber erkennbare Hinweis darauf, dass der schwache Ergebnisse erzielende Arbeitnehmer Reserven nicht ausschöpft, die mit zumutbaren Anstrengungen nutzbar wären.“

Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die Durchschnittsleistungen dauerhaft um mehr als ein Drittel unterschreitet.