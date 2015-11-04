Key Performance Indicators im KPI-Dashboard visualisieren und nutzen

KPI-Dashboard erstellen in fünf Schritten

Aus solchen Diagrammen zur Visualisierung von Kennzahlen erstellen Sie das für Sie passende KPI-Dashboard. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Schritt 1: KPIs definieren

Sie definieren ein bis fünf Kennzahlen als Ihre Key Performance Indicators anhand Ihrer vereinbarten wichtigen Ziele mit: Kennzahl

Einheit

Messverfahren

Formel zur Berechnung

Soll-Vorgabe (Ziel)

gegebenenfalls Toleranzbereich

Schritt 2: Nutzer festlegen

Sie legen fest, wer in Ihrem Team die Daten und aktuellen Ist-Werte erfassen soll und wer für die Pflege der Kennzahlen verantwortlich ist. Diese Person muss dafür sorgen, dass die KPIs in den Diagrammen immer aktuell sind – entsprechend dem für die Kennzahl festgelegten Messverfahren.

Außerdem klären Sie:

Wer in Ihrem Team und im Unternehmen nutzt die Diagramme zu Ihren KPIs?

Welche Schlüsse müssen die Nutzer aus dem KPI-Dashboard ziehen können?

Wie gut kennt sich die Zielgruppe mit den Kennzahlen und dem Zusammenhang zwischen den Kennzahlen aus?

Welche Entscheidungen müssen die Nutzer basierend auf den präsentierten Kennzahlen treffen können?

Schritt 3: Art des Dashboards und der einzelnen KPI-Diagramme auswählen

Erst wenn der Zweck des Dashboards feststeht, visualisieren Sie die KPIs. Legen Sie fest, welche Kennzahl in welcher Form aufbereitet und visualisiert wird (siehe Beispiele in den Abbildungen oben).

Sie legen dabei die jeweiligen Skalen fest, definieren die Wertebereiche, die angezeigt werden sollen, und den Zeitraum, wenn der Zeitverlauf visualisiert wird.

Schritt 4: Kennzahlen übersichtlich darstellen

Das Dashboard muss für alle Nutzer nachvollziehbar, verständlich und übersichtlich sein.

Hier spielen Design und Layout eine Rolle: Die Ordnung muss auf den ersten Blick erkennbar sein. Zu diesem Zweck gruppieren Sie Daten, ordnen sie je nach Wichtigkeit von oben nach unten an oder stellen zeitliche Zusammenhänge in einem Verlauf von links nach rechts dar.

Außerdem können Sie Farben und Diagrammgrößen festlegen.

Schritt 5: KPI-Diagramme veröffentlichen

Schließlich stellen Sie die KPI-Diagramme für alle Nutzer zur Verfügung. Sie können diese zum Beispiel