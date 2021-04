Kennzahlen im Unternehmen einsetzen und anwenden

Kennzahlen für einzelne Unternehmensbereiche

Um diese Verbindung zu erreichen, müssen die Kennzahlen so gewählt werden, dass sie wirklich relevant sind; nicht nur für das Unternehmen, sondern insbesondere für die einzelnen Funktions- oder Fachbereiche im Unternehmen. Aus diesem Grund werden für einzelne Bereiche spezifische Kennzahlen gebildet. Zum Beispiel für:

Marketing

Vertrieb

Produktion

Logistik

Beschaffung

Personal

Forschung und Entwicklung

Zudem können sich die Kennzahlen auf andere Sachverhalte oder Objekte eines Unternehmens beziehen. Es gibt spezielle Kennzahlen, um den Erfolg mit Produkten zu beschreiben: Umsatz mit einem Produkt, Deckungsbeiträge, Rabatte, Lebensalter eines Produkts, Kosten eines Produkts und viele mehr. Genauso lassen sich Märkte mit Kennzahlen beschreiben: Umsatz in der Region Europa, Asien, Amerika, Anzahl Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Marktanteile in Deutschland oder bei der Zielgruppe der unter 30-Jährigen.

Die Kennzahlen werden so gebildet, dass sie möglichst genau beschreiben, wie die Prozesse in den einzelnen Bereichen ablaufen, wie die Aufgaben erfüllt werden, wie erfolgreich die Produkte verkauft werden und – vor allem – wie die Ziele erreicht werden. Folglich sind einzelne Kennzahlen sehr speziell; was den Vorteil hat, dass die betroffenen Bereiche die Verbindung herstellen können zwischen dem, was die Kennzahl misst und aussagt und dem, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst täglich tun, wie sie Ereignisse behandeln oder Geschäftsvorfälle bearbeiten.

Zum Beispiel kann das Unternehmensziel „Wachstum generieren“ durch die Kennzahl „Umsatz“ gemessen werden. Ob die Schaltung einer Anzeige durch den Bereich Marketing genau dazu beiträgt, lässt sich kaum damit belegen. Im Marketing könnte eine Kennzahl „Reaktion auf die Anzeige XY“ besser geeignet sein, um den Erfolg der einer Werbeaktion zu bemessen. In der Praxis werden deshalb spezifische Kennzahlen als Leistungsindikatoren aus den Unternehmenszielen abgeleitet. Sie werden als Key Performance Indicators (KPI) bezeichnet.