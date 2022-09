Woran erkennt man relevante Ziele im Unternehmen?

Auf der Ebene des gesamten Unternehmens geht es darum, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern und die Erwartungen der Stakeholder zu erfüllen. Dazu muss das Top-Management vor allem:

interne und externe Kunden zufriedenstellen

Chancen und Risiken erkennen

Potenziale nutzen

kluge Strategien finden und umsetzen

Fehlentwicklungen korrigieren

die richtigen Entscheidungen treffen

Auf der Ebene der einzelnen Teams sind solche Ziele und Aufgaben meist zu abstrakt. Sie orientieren sich – ganz pragmatisch – an dem, was ihre unmittelbaren Vorgesetzten erwarten und vorgeben oder was gemeinsam als Ziele und Aufgaben vereinbart wird. Für sie ist dann wirklich wichtig: