Tacho-Diagramme für Kennzahlen

Tacho-Diagramme sind eine beliebte Form, um Kennzahlen in einem Dashboard oder Management-Cockpit zu visualisieren. Damit können Sie leicht erkennen:

welche Ziel- oder Sollvorgaben es gibt

wie groß der Toleranzbereich ist

bei welchem Istwert der Kennzahl Sie aktiv werden sollten

Mit der Tacho-Nadel wird der aktuelle Istwert der Kennzahl dargestellt. Sie zeigt im Tacho-Diagramm in den grünen, gelben oder roten Bereich – je nachdem, ob die Sollvorgaben erfüllt werden oder nicht.

In diesem Handbuch-Kapitel werden der Aufbau und die Funktionsweise eines Tacho-Diagramms genau erläutert. Sie finden darin verschiedene Varianten für Tacho-Diagramme als Excel-Vorlagen. Darin müssen Sie nur die entsprechenden Einträge für die Darstellungsparameter vornehmen; das Tacho-Diagramm wird dann entsprechend automatisch eingestellt.

Außerdem finden Sie darin eine Excel-Vorlage, mit der Sie ein Tacho-Diagramm einfach an Ihre Anforderungen anpassen können. Sie stellen damit die Parameter des Tacho-Diagramms ein und können die Tacho-Darstellung in andere Dateien (Word, PowerPoint oder Excel) exportieren. Wenn Sie mehrere Tacho-Diagramme brauchen, kopieren Sie einfach das Tabellenblatt. In einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie, wie Sie dazu mit der vorgefertigten Excel-Vorlage vorgehen.