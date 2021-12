Beispiele für Kennzahlen-Dashboards

Kennzahlen in einem übersichtlichen Dashboard zusammenstellen

Die genannten Varianten für die Darstellung von Kennzahlen bilden in einigen Fällen eine Fülle von Informationen rund um eine Kennzahl ab. Dies kann oder soll in einem Kennzahlen-Dashboard noch vereinfacht und damit übersichtlicher werden. In Kennzahlen-Dashboards wird nur die entsprechende Kennzahl genannt und in einem passenden und schnell erfassbaren Diagramm visualisiert. Abbildung 6 zeigt dafür einige Beispiele.