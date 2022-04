Kennzahlen-Dashboard mit mehreren Tacho-Diagrammen

Kennzahlen definieren

In der Tabelle DEFINITION KENNZAHLEN benennen Sie zunächst die jeweilige Kennzahl so, dass alle Nutzer des Dashboards wissen, worum es geht (Name Kennzahl). Jede Kennzahl wird in einer geeigneten Einheit erfasst. Diese Messeinheit legen Sie ebenfalls fest.

Manche Kennzahlen werden monatlich erfasst, andere pro Quartal oder einmal im Jahr. Legen Sie in Rhythmus der Messung fest, für welchen Zeitraum Sie die jeweilige Kennzahl erfassen (messen) oder berechnen. Zusammen mit der Kennzahl-Bezeichnung ergibt sich so ein Bild davon, was Sie jeweils im Einzelnen im Tacho-Diagramm darstellen. Zum Beispiel wie in Abbildung 18: