Leistungsdefizite dokumentieren und Vergleichsgruppe bilden

Bevor eine Kündigung ausgesprochen wird, sollten Arbeitgeber die Leistungsdefizite dokumentieren und eine Vergleichsgruppe bilden, also die Leistung des Low Performers in ein Verhältnis zu vergleichbaren Kolleginnen und Kollegen setzen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist ein längerfristiger Leistungsabfall von einem Drittel oder mehr – innerhalb der Vergleichsgruppe – als erheblich unterdurchschnittliche Leistung einzuordnen, die eine Kündigung wegen Minderleistung rechtfertigen kann.

Die Tatsache, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der schwächste Performer innerhalb der Vergleichsgruppe ist, reicht allein nicht aus, um eine Kündigung zu rechtfertigen.

Zu beachten ist: Das bloße Dokumentieren von Fehlern allein genügt nicht für eine Kündigung. Wird keine Vergleichsgruppe gebildet und die Leistung nicht in ein Verhältnis zu vergleichbaren Kolleginnen und Kollegen gesetzt, hat man in einem Kündigungsschutzprozess schlechte Karten.