Grundlagen und Methoden für das Design Thinking

Zieldefinition und Zielerreichung

Ehe man Design Thinking in die Organisation einführt (oder in Teilbereichen oder für Projekte), sollte man sich die Frage nach der Zielsetzung stellen. In erster Linie soll Innovation gefördert und darüber der Unternehmenserfolg gesteigert werden. Somit stellen sich die Fragen:

Welche Unternehmensziele sollen durch Design Thinking erreicht werden?

Welche Themen sollen bearbeitet werden?

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Unternehmenszielen, Innovationen und Themen des Design Thinking?

Wie wird Erfolg (oder Misserfolg) über die Zeit gemessen?

Design Thinking ist ein iteratives Vorgehensmodell. Das heißt, Zielsetzung ist, dass es über die Zeit, über mehrere Durchläufe hinweg, zum Erfolg führt. Da „über die Zeit“ einen beträchtlichen Zeitraum umfassen kann, ist die laufende Erfolgskontrolle essenziell.

Um Ziele für das Design Thinking zu finden, zu formulieren und messbar zu machen, sollte eruiert werden, ob im betroffenen Unternehmensbereich eine Balanced Scorecard (BSC) eingesetzt wird. Falls ja, sollten die entsprechenden Zielsetzungen und Messungen berücksichtigt werden. Falls nein, kann die Einführung einer BSC überlegt werden.