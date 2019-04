Balanced Scorecard einfach und verständlich erklärt

Der richtige Mix aus Indikatoren und Kennzahlen

In jeder dieser vier Perspektiven sind unterschiedliche Ziele und Kennzahlen wichtig. Damit das BSC-Kennzahlensystem übersichtlich bleibt, soll es je Perspektive nicht mehr als fünf Kennzahlen geben. Wichtig ist, dass die Kennzahlen sichtbar machen, wie erfolgreich das Unternehmen bislang agiert hat und ob es dazu auch in der Zukunft in der Lage ist. Die BSC unterscheidet deshalb in allen vier Perspektiven Kennzahlen in Form von Spätindikatoren und Frühindikatoren.

Spätindikatoren

Kennzahlen als Spätindikatoren zeigen erst mit zeitlicher Verzögerung auf, ob eine Entscheidung oder eine Maßnahme richtig war oder nicht. Diese Kennzahlen bilden den Erfolg aus der Vergangenheit ab. In der Kennzahl „Gewinn“ zeigt sich im Nachhinein, ob das Unternehmen am Markt erfolgreich ist und ob die Kunden die Leistungen des Unternehmens schätzen. Sie kann aber nicht zeigen, ob Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit erfolgreich sind. Sie wirken erst nach einiger Zeit auf die Gewinnentwicklung aus.

Frühindikatoren

Bei der Balanced Scorecard sind deshalb die Frühindikatoren sehr wichtig. Das sind spezielle Kennzahlen, die möglichst zeitnah zeigen, welche Effekte eine Entscheidung oder eine Maßnahme bringt. Oder es sind Kennzahlen, die zukünftige Entwicklungen sichtbar machen. Wenn zum Beispiel die Anzahl der Kundenbeschwerden steigt, kann das ein Signal sein, dass die Kundenzufriedenheit insgesamt abnimmt. Das wiederum kann sich irgendwann auch negativ auf den Gewinn des Unternehmens auswirken. Ein anderes Beispiel: Das Unternehmen misst, wie oft in der Fachpresse über sein neues Produkt berichtet wird. Dieser Indikator kann etwas über den zukünftigen Erfolg des Produkts am Markt aussagen.

Aus diesem Grund soll ein Unternehmen mehrere Kennzahlen oder Indikatoren in der Balanced Scorecard abbilden. Die BSC hat einen Mix aus Spätindikatoren und Frühindikatoren. Aber viele Unternehmen arbeiten nur mit Spätindikatoren, nämlich den Finanzindikatoren wie Umsatz, Gewinn, Rendite oder Zahlungsreichweite. Diese Kennzahlen geben keine direkte Auskunft darüber, wie das Unternehmen seine Prozesse beherrscht, wie die Kunden das Unternehmen bewerten oder wie engagiert die Mitarbeiter sind. Aber genau solche Faktoren beeinflussen letztlich den langfristigen Erfolg eines Unternehmens.