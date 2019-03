Konfliktmanagement

Beschreibung

Konflikte können vielfältige Ursachen haben, sie können unterschiedliche Formen annehmen, und es gibt viele Möglichkeiten zur Bewältigung und Lösung von Konflikten. Es gibt zwar keine Patentrezepte zur einfachen und schnellen Konfliktlösung. Aber ein paar wesentliche Regeln, die bei der Konfliktbearbeitung helfen können. Wichtig ist vor allem:

erkennen, um welche Art von Konflikt es sich handelt

Konfliktpotenziale und Konflikte rechtzeitig erkennen

mit gezielten Fragen Konflikte analysieren

die Phase erkennen, in der sich der Konflikt befindet

die passende Vorgehensweise wählen, um den Konflikt zu bearbeiten und zu lösen

Machen Sie sich immer zunächst bewusst, welche Konfliktebenen es gibt, um die Konfliktursache zu ergründen. Sie wissen dann, wie Sie vorgehen müssen, um eine Lösung für den Konflikt zu finden.



Wenn es Ihre Aufgabe ist, eine Konfliktlösung zu finden und einen Konflikt zu bewältigen, dann müssen Sie ihn genau analysieren. Das betrifft Sie vor allem dann, wenn Sie als Vorgesetzter einen Konflikt zwischen Personen in Ihrem Team lösen sollen. Mit der Vorlage Konflikte zwischen Mitarbeitern erkennen und lösen gehen Sie Schritt für Schritt vor, um Ihr Ziel zu erreichen.



Für den konstruktiven Umgang mit Konflikten finden Sie in der Vorlage Als Konfliktpartei auf das Konfliktgespräch vorbereiten einige Tipps und Regeln, was Sie beim Konfliktgespräch beachten sollten, wenn Sie selbst vom Konflikt betroffen und einer der beiden Konfliktparteien angehören. Die Kontrollfragen in der gleichnamigen Vorlage helfen Ihnen, wenn Sie grundsätzlich zu einer Lösung bereit sind.



Wenn Sie zwischen zwei Konfliktparteien vermitteln müssen, sollten Sie den Prozess der Konfliktlösung durchgehen. Wie Sie zu einer Konfliktlösung finden, entnehmen Sie der Vorlage Konflikte als neutrale Person lösen.



Mit den Methoden des Konfliktmanagements tragen Sie als Vorgesetzter, Führungskraft oder Mitarbeiter dazu bei, dass Konflikte in Ihrem Unternehmen beschränkt bleiben und Lösungen schnell gefunden werden. Die Erläuterungen in diesem Handbuch-Kapitel helfen zudem bei Konflikten mit Lieferanten, Partnern oder Kunden.