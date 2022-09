Resilienz stärken

Resilienz bezeichnet die innere Widerstandskraft, um stressauslösende, belastende und ungewisse Situationen erfolgreich zu meistern. Resilienz ist bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt und lässt sich erlernen und stärken.



Forscher identifizierten mehrere psychologische Schutzfaktoren oder Resilienzfaktoren, die die Resilienz fördern. Mit unserem Selbst-Check: Wie resilient sind Sie? finden Sie heraus, welchen Resilienzfaktor Sie besonders trainieren sollten.



Unsere Übungen für acht Schutz- oder Resilienzfaktoren können Sie gut in den Alltag einbauen: Ermitteln Sie Ihren Glücksquotienten und arbeiten Sie jeden Tag an einer positiven Grundeinstellung, indem Sie ein Glückstagebuch führen.



Stärken Sie Ihr Vertrauen in sich selbst und steigern Sie Ihre Selbstwirksamkeitserwartung, indem Sie Ihre Bequemlichkeitszone verlassen. Zwei Vorlagen helfen Ihnen dabei: Erfolgserlebnisse analysieren und Plan für das Angehen neuer, persönlicher Herausforderungen.



Spüren Sie negative Denk- und Handlungsmuster auf und konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie ändern können. Bearbeiten Sie dazu die Vorlagen Glaubenssätze umformulieren und Handlungsspielräume erkennen, nutzen und ausdehnen.



Resiliente Menschen haben ein größeres soziales Netzwerk und pflegen mehr positive und befriedigendere Beziehungen mit anderen Menschen. Mit zwei Vorlagen verbessern Sie Ihr soziales Netzwerk und Ihre persönlichen Beziehungen und Sie legen ein Beziehungskonto an.



Resilienz ist vergleichbar mit dem körperlichen Immunsystem. Ein starkes seelisches Immunsystem hilft, die Anforderungen des Berufs- und Privatlebens gut zu bewältigen. Die einzelnen Schutzfaktoren wirken präventiv und verstärken sich gegenseitig – die besten Voraussetzungen, um Ihre Zufriedenheit und Ihr Wohlbefinden zu steigern.

