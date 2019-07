Menschen, Gesichter und Gefühle am Flipchart zeichnen

Menschen einfach zeichnen

Stellen Sie Menschen dar, wenn Sie Inhalte visualisieren. Denn in Ihren Projekten, in Ihrem Unternehmen oder bei Besprechungen kommen Menschen vor. Diese Menschen stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander. Menschen können auch für eine Einstellung stehen oder für eine bestimmte Zielgruppe.

Wenn Sie Menschen zeichnen, können Sie mehr erzählen und damit mehr Inhalte über die Bildsprache transportieren. Außerdem ist es sehr einfach, Menschen darzustellen, die von allen erkannt werden. Zum Beispiel wie in Abbildung 14 und 15 als

Kopf mit Gesichtsausdruck,

als Strichmännchen mit oder ohne Sprechblase,

als Silhouette oder

als Figur.