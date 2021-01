Design Thinking in der Organisation etablieren

Tools auswählen für einen Prozessdurchlauf beim Design Thinking

In den vorigen Abschnitten dieses Handbuch-Kapitels wurde eine Vielzahl an Methoden, Werkzeugen und Moderationsformaten vorgestellt. Sie werden beim Design Thinking meist „Tools“ genannt. Das sind Formate, um in der Gruppe, im Design Thinking-Team, die Ziele der jeweiligen Phase optimal zu erreichen. Wie wählt man aus einer Fülle an Tools nun die passenden aus?

Eine erste Einteilung ergibt sich aus der jeweiligen Phase, in der man sich befindet; die Design Thinking-Literatur teilt die Tools entsprechend ein. Jedenfalls empfiehlt es sich, die Tools für einen gesamten Durchlauf vorab auszuwählen, basierend auf den jeweiligen Zielsetzungen. Unterschiedliche Tools setzen unterschiedliche Schwerpunkte und diese sollten über eine Iteration hinweg zusammenpassen. Die Auswahl ist dabei jedoch nicht in Stein gemeißelt; es ist natürlich möglich, die Tool-Auswahl anzupassen, falls dies zu absehbar besseren Ergebnissen führt.

Neben den Zielsetzungen soll die Auswahl auch die Zusammensetzung des Teams und den bisherigen Verlauf des Design Thinking-Geschehens berücksichtigen. Dabei bewährt es sich, mögliche alternative Routen bereits im Vorfeld zu überlegen, um im Bedarfsfall die Auswahl rasch anpassen zu können.