Vorgehensweise und Methoden des Change-Managements

Abbildung 2 gibt eine Übersicht über die Elemente und Inhalte eines Drehbuchs für das Change-Management und für den Wandel. Veränderungen und unterschiedliche Change-Projekte durchlaufen das Unternehmen wie eine Welle. Jedes Projekt hat mehrere Phasen und einen inhaltlichen Schwerpunkt oder Akzent. Dabei wirken unterschiedliche Akteure mit. Und schließlich gibt es mehrere Facetten, die im Projekt gestaltet werden:

Wellen der Veränderung: Können beispielsweise „Qualitätsoffensive“, „Internationalisierung“, „mehr Kundenservice“ oder „Kosteneinsparprogramme“ sein.

Akzent und inhaltliche Schwerpunkte: Das umfasst zum einen das Kernthema, um das es beim einzelnen Change-Projekt gehen soll und den Fokus wie: neue Ablaufmodelle, Neuorientierung, Repositionierung, Restrukturierung oder Revitalisierung des Unternehmens.

Phasen: Das Change-Projekt läuft in fünf Phasen, von der Vorbereitung über die Umsetzung bis zur Aufrechterhaltung ab. In jeder Phase kommen unterschiedliche Instrumente zum Einsatz, die im Vorfeld geplant werden können.

Akteure: Die unterschiedlichen Akteure haben jeweils eine wichtige Rolle und Aufgaben für das Gelingen des Projekts. Sie müssen die Marschrichtung vorgeben (Stratege), das Projekt vorantreiben (Change-Manager), Wandel gestalten und ihn im Unternehmen umsetzen und Widerstände überwinden (Promotor).

Gestaltung: Das Zusammenspiel dieser Elemente wiederum beeinflusst den Gestaltungsspielraum für die Veränderung. Hier greifen einzelne Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung, aber auch das Verhalten und die Reaktionen der unterschiedlichen Akteure. Es lassen sich drei Ebenen unterscheiden, die bei der Veränderungsarbeit beachtet werden müssen:

struktureller Gestaltungsraum

Gestaltungsraum der Organisationskultur

politischer Gestaltungsraum

Jedes Change-Projekt muss an den Strukturen in der Organisation ansetzen. Es müssen Lösungen entwickelt werden für Prozesse, Verfahren, Techniken sowie für Aufgaben, Verantwortung, Qualifizierung und Entlohnung. In gleichem Maße muss jedes Change-Projekt an der Unternehmenskultur und den (oft verborgenen) Spielregeln ansetzen. Es muss neue Symbole schaffen und neuen Spielregeln zur Geltung verhelfen. All das muss zum Ziel der Veränderung passen.

Zum Beispiel dürfen die Mitarbeiter selbst entscheiden, flexibler agieren oder Fehler offen benennen. Neue Symbole können sein, dass Titel und Krawatte abgeschafft werden und das Corporate Design dynamischer wird. Neue Spielregeln können in wenigen Kernbotschaften zusammengefasst werden: „Wir liefern erst, wenn das Produkt perfekt ist.“ „Der Kunde hat immer einen festen Ansprechpartner.“