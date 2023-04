Kompetenzprofile definieren

Im ersten Schritt definieren Sie mit der folgenden Vorlage die Kompetenzprofile. Sie legen fest, welche Kompetenzen im Unternehmen oder in einzelnen Abteilungen benötigt werden. Zum Beispiel:

spezielles Fachwissen

Erfahrungen im Projektmanagement

Verhandlungssicherheit in Fremdsprachen ...

Für jede der Kompetenzen bilden Sie drei Kompetenzstufen – in Abhängigkeit davon, wie ausgeprägt diese Kompetenz ist. Wer die Kompetenz

vollständig und umfassend besitzt, gehört bezüglich dieser Kompetenz in Gruppe A,

teilweise besitzt, aber auch noch Lücken hat, gehört in Gruppe B,

nicht besitzt, gehört in Gruppe C.

In der Vorlage finden Sie beispielhaft entsprechende Beschreibungen. Passen Sie diese an Ihre Anforderungen an.