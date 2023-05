Lerngelegenheiten nutzen und Soft Skills verbessern

Learning by Doing ist ein wichtiges Prinzip, wenn es um den Erwerb von Schlüsselqualifikationen geht. Doch das allein reicht nicht aus. Es ist genauso wichtig, Hintergründe zu kennen, Zusammenhänge zu verstehen und Methoden und Werkzeuge einzusetzen. Hier helfen Trainings, Seminare oder Coachings weiter.

Während der Ausbildung oder im Studium gibt es inzwischen einige Angebote, die auf die Entwicklung von Soft Skills ausgerichtet sind. Auch wenn diese Angebote meist noch nicht zum Pflichtprogramm gehören, sollten Sie sie wahrnehmen.

Wenn Sie bereits im Beruf stehen, sollten Sie gezielt Maßnahmen zur Weiterbildung für die Entwicklung Ihrer Schlüsselqualifikationen nutzen, die Ihnen Ihr Arbeitgeber anbietet. Denn: Ihre berufliche Karriere und Ihre persönliche Entwicklung in Ihrem jetzigen oder in einem anderen Unternehmen hängen maßgeblich davon ab, was Sie in Form von Weiterbildung in sich selbst investieren.