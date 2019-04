Fortbildung und Weiterbildung vorbereiten und nachbereiten

Beispiel: Bildungscontrolling bei Henkel

Der Konzern für Wasch-, Kosmetik- und Haushaltsartikel startete im Jahr 2000 das Projekt „Mehr Wert Erfassen“. Das Ziel: Die Effizienz und den Mehrwert der Bildungsmaßnahme messen und es dadurch verbessern. Die Qualität der Fortbildung wird in einem automatisch ablaufenden Prozess bewertet. Dann werden neue und überarbeitete Kriterien für die Fortbildung erarbeitet. Bei der Planung werden die Unternehmensziele in Bildungsziele und in einem zweiten Schritt in einzelne Lernziele, zum Beispiel Tages- und Monatsplanungen oder Führungsmethoden aufgeteilt.

Das hauseigene System „Klick & Learn at Henkel“ unterstützt die Maßnahme. Es stellt unter anderem ein virtuelles Klassenzimmer bereit. Allen Mitarbeitern ist ein allgemeiner Bereich zugänglich, zu dem beispielsweise ein Infopool und Mentoring-Programme gehören. Auch spezielle Unterlagen, mit denen sich die Teilnehmer einer Bildungsmaßnahme vorab vorbereiten können, werden bereitgestellt. Nach den Seminaren werden die Erfahrungen der Teilnehmer elektronisch erfasst und ausgewertet.