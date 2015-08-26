Außendienst organisieren und steuernErfahrungsaustausch im Außendienst
Jahresversammlung im Außendienst
Gerade weil die Außendienstmitarbeiter viel unterwegs und beim Kunden sind, sind sie bei ihrer Arbeit oft auf sich allein gestellt. Das prägt die „Kultur im Außendienst“.
Die Kolleginnen und Kollegen im Außendienst arbeiten für sich und lassen nur wenige in die Karten schauen.
Aus Sicht des Unternehmens und der Leitung des Außendienstes kann ein Erfahrungs- und Wissensaustausch nützlich und auch geboten sein.
Große Unternehmen mit vielen Hundert Außendienstmitarbeitern organisieren deshalb aufwendige Veranstaltungen für ihre Außendienstmitarbeiter – oft als Jahresversammlung oder Jahrestreffen.
Das soll alle Außendienstmitarbeiter motivieren, soll aber auch zum Erfahrungsaustausch anregen.
Workshops und Weiterbildung für den Erfahrungsaustausch im Außendienst
Neben solchen Großveranstaltungen können auch kleinere Anlässe und Gelegenheiten hilfreich sein, um den Erfahrungs- und Wissensaustausch im Außendienst zu fördern.
Workshops zu speziellen Themen, Schulungen, Arbeitskreise oder informelle Treffen können die dafür geeigneten Instrumente sein.
Mögliche Themen dabei sind:
- Trends und Entwicklungen in der Branche
- Gesetze und Rahmenbedingungen
- neue Produkte und Dienstleistungen mit Umsatzpotenzial
- Ergebnisse aus Marketing-Studien
- Budgets und Planungen im Vertrieb
- Ziele und wichtige Kennzahlen zur Vertriebssteuerung
- Potenziale im Verkaufsprozess
- Informationen zum Wettbewerb: seine Preise, seine Verkaufsaktionen, seine Werbung, seine Argumente
- Veränderungen beim Kunden
- Optimierung der Aufgaben-, Besuchs- und Zeitplanung
- bessere Zusammenarbeit mit dem Innendienst
Für die Mitarbeitenden sollte dabei erkennbar sein, dass sich die Zeit lohnt, die sie in solche Aktivitäten investieren. Gemeinsame Treffen müssen sich auszahlen – in Form von
- neuen Erkenntnissen,
- wichtigen Kontakten,
- hilfreichen Lösungen,
- besserer Kundenansprache und
- Kundenbetreuung.
Genauso, wie Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Außendienst es gewohnt sind, den persönlichen Kontakt zu Ihren Kunden zu pflegen, so sollten Sie auch den Kontakt zu Ihren Kolleginnen und Kollegen sowie zu Vorgesetzten pflegen.
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, damit Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst sich über ihre Erfahrungen austauschen, Wissen weitergeben und von den Erfahrungen anderer profitieren können?
Welche Informationen sollten regelmäßig besprochen werden?
Halten Sie Ihre Aktivitäten und Maßnahmen in der folgenden Vorlage fest.