Workshops und Weiterbildung für den Erfahrungsaustausch im Außendienst

Neben solchen Großveranstaltungen können auch kleinere Anlässe und Gelegenheiten hilfreich sein, um den Erfahrungs- und Wissensaustausch im Außendienst zu fördern.

Workshops zu speziellen Themen, Schulungen, Arbeitskreise oder informelle Treffen können die dafür geeigneten Instrumente sein.

Mögliche Themen dabei sind:

Trends und Entwicklungen in der Branche

Gesetze und Rahmenbedingungen

neue Produkte und Dienstleistungen mit Umsatzpotenzial

Ergebnisse aus Marketing-Studien

Budgets und Planungen im Vertrieb

Ziele und wichtige Kennzahlen zur Vertriebssteuerung

Potenziale im Verkaufsprozess

Informationen zum Wettbewerb: seine Preise, seine Verkaufsaktionen, seine Werbung, seine Argumente

Veränderungen beim Kunden

Optimierung der Aufgaben-, Besuchs- und Zeitplanung

bessere Zusammenarbeit mit dem Innendienst

Für die Mitarbeitenden sollte dabei erkennbar sein, dass sich die Zeit lohnt, die sie in solche Aktivitäten investieren. Gemeinsame Treffen müssen sich auszahlen – in Form von

neuen Erkenntnissen,

wichtigen Kontakten,

hilfreichen Lösungen,

besserer Kundenansprache und

Kundenbetreuung.

Genauso, wie Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Außendienst es gewohnt sind, den persönlichen Kontakt zu Ihren Kunden zu pflegen, so sollten Sie auch den Kontakt zu Ihren Kolleginnen und Kollegen sowie zu Vorgesetzten pflegen.