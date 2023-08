Führungskräfte haben Vorbildfunktion

Bruce Tulgan weist darauf hin, dass „weiche Kompetenzen“ nichts mit nachlässiger Führung zu tun haben. Er rät allen Führungskräften: „Machen Sie es sich zur Gewohnheit, jeden Tag zu managen.“ Das bedeutet, machen Sie sich jeden Tag klar, dass Sie der Chef oder die Chefin sind und stellen Sie sich die Frage: „Was für ein Chef (oder Chefin) will ich sein?“ Sie müssen ihre eigenen Werte, Einstellungen, Haltungen und Verhaltensweisen als Führungskraft haben und gegebenenfalls so entwickeln, wie Sie diese für richtig halten.

Alexander Groth setzt an die erste Stelle: Führungskräfte sollten integer handeln, also so, wie es ihren Überzeugungen entspricht. Sie sollten sagen, wofür sie stehen, und zu dem stehen, was Sie sagen. Das drückt sich in den eigenen Werten aus. Wenn eine Führungskraft will, dass ihre Mitarbeitenden sich so verhalten, wie sie es von ihnen erwartet, muss sie drei Dinge tun: 1. Es vorleben. 2. Es vorleben. 3. Es vorleben.