Diversity im Marketingmanagement Neue Chancen durch Islamic Marketing

Wie nutzen Unternehmen Diversity-Marketing für sich? Was bedeutet „Virtue Signalling“? Und was versteht man unter Ethno-Marketing? Welche Rolle Diversität im Marketingmanagement spielt, erläutert die Autorin am Beispiel islamische Zielgruppe. Außerdem: Grundregeln aus dem Islamic Marketing im Überblick.