Wie Vorgesetzte die Beziehung zu Mitarbeitenden verbessern

Vorgesetzte tragen mehr Verantwortung als ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieser Verantwortung müssen Vorgesetzte auch gerecht werden. Unter anderem dadurch, dass sie die Beziehung zu ihren Mitarbeitenden in eine normale Bahn bringen und den Teufelskreis aus Vorurteilen und einseitiger Wahrnehmung durchbrechen.

Sie müssen sich ihrer Defizite in puncto eigener Vorurteile und Wahrnehmungsfehler bewusst werden und diese abstellen. Wie können Vorgesetzte das leisten?

Wer neu in die Funktion eines Vorgesetzten kommt, der sollte genau hinschauen und zuhören. Sie als Führungskraft sollten sich intensiv mit der jeweiligen Situation auseinandersetzen und die Kräfte, die eine Rolle spielen, verstehen:

Was erwarten die Mitarbeitenden von Ihnen als Führungskraft?

Wie sehen Sie die Situation in Ihrem Team?

Welche Aufgaben und Herausforderungen stehen an?

Besonders wichtig: Wie war das Verhältnis der Mitarbeitenden zum unmittelbaren Vorgänger oder zur Vorgängerin?

Und welche Erfahrungen haben die Mitarbeitenden grundsätzlich mit Vorgesetzten gemacht?

Als Führungskraft sollten Sie möglichst vorurteilsfrei mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Hören Sie heraus, was diese bewegt, welche Einstellungen sie haben. Bedenken Sie dabei, dass Mitarbeitende nicht alles offen ansprechen und sagen werden, was sie beschäftigt.

Investieren Sie deshalb ausreichend Zeit in Einzelgespräche und beobachten Sie Ihre Mitarbeitenden zunächst nur, wie sich diese im Alltag verhalten, was sie (Ihnen und anderen gegenüber) sagen, und wie sie sich in das Team einbringen.