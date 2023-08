Beziehung zur höheren Führungsebene pflegen und verbessern

Arbeiten Sie an einem guten Verhältnis zur höheren Führungsebene. Analysieren Sie dazu zunächst Ihr Verhältnis zu Ihren Vorgesetzten:

Wer ist Ihr Vorgesetzter oder Ihre Vorgesetzte?

In welcher Form arbeiten Sie mit ihnen zusammen?

Was brauchen Sie von ihnen?

Was braucht er oder sie von Ihnen?

Überprüfen Sie auch Ihre grundsätzliche Einstellung zu Ihren Vorgesetzten:

Wie sehen Sie die Arbeit Ihrer Vorgesetzten?

Wie sehen Sie ihr Verhalten, ihre Unterstützung für Sie und Ihre Abteilung?

Wie würden Sie Ihr Verhältnis miteinander beschreiben?

Überlegen Sie auch, wie Sie das Verhältnis zu Ihren Vorgesetzten verbessern können:

Wie sorgen Sie dafür, dass das Verhältnis gut bleibt?

Wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Vorgesetzten davon überzeugt sind, dass Sie in jedem Fall gebraucht werden?

Wenden Sie zur Beziehungspflege die Tipps in der folgenden Vorlage an und notieren Sie, was Sie konkret dafür tun können.