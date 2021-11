Budgetverhandlungen und ihre Akteure

Ziele der Antragsteller bei Budgetverhandlungen

Ziel der Budgetempfänger im Aushandlungsprozess ist es, dass sie alle notwendigen Ressourcen erhalten, um die von ihnen geplanten Aktivitäten und die notwendigen Aufgaben auch durchzuführen. Das können beispielsweise sein:

Der Betriebsleiter will moderne Maschinen beschaffen, um Durchlaufzeiten zu reduzieren, die Flexibilität in seiner Fertigung zu erhöhen oder Qualitätsmängel zu beseitigen.

Die Marketingleiterin will mehr Werbung treiben, um das Image des Unternehmens zu verbessern.

Der Vertriebsleiter will mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst einstellen und einsetzen, um den Absatz der Produkte anzukurbeln.

Die EDV-Leiterin will neue Software einführen, um die Datensicherheit im Unternehmen zu verbessern.

Der Personalleiter will eine Reduzierung seines Budgets für Weiterbildung vermeiden, um nicht Mitarbeitende im Schulungsbereich entlassen zu müssen.

Personalentlassungen wegen Budgetkürzungen sind in allen Unternehmen besonders gefürchtet. Deshalb wollen die Verantwortlichen das in jedem Fall vermeiden. Oft ist das Budget ein Statussymbol. Wer nach der Budgetverhandlung weniger hat als im Vorjahr, gilt als Verlierer. Deshalb ist es ein weiteres Ziel, das bisherige Budget in jedem Fall wieder zu bekommen.

So wird die Budgetplanung in vielen Unternehmen zu einem heiklen politischen Prozess. Es wird gerungen und gefochten, getrickst und getäuscht, gedroht und beschwichtigt – meistens mit dem Ziel, ein möglichst hohes Budget für seinen Bereich herauszuschlagen. Denn das ist oft ein Zeichen von Macht, Status und Renommee im Unternehmen.