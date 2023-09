Marketingaktionen, ihre Kosten und das Marketing-Budget planen

Halten Sie in der Tabelle PLANUNG MARKETINGAKTIONEN (Aktionsplanung) fest, was genau Sie im Rahmen des Marketings im betrachteten Zeitraum durchführen und umsetzen wollen. In der Tabelle vermerken Sie für jede Aktion:

den Namen der einzelnen Aktion

die Art der Aktion

das Marketingziel, das Sie damit hauptsächlich erreichen wollen

das Produkt, das Sie damit bewerben oder unterstützen wollen; das kann auch das Unternehmen insgesamt sein

den Markt und die Region, in der Sie die Aktion durchführen

die Zielgruppe, an die sich die Aktion hauptsächlich richtet

Diese Informationen sollten ebenfalls im Marketingplan erfasst und genau erläutert sein. Denn dementsprechend wird jede Marketingaktion im Detail ausgestaltet und umgesetzt.

In der Tabelle PLANUNG MARKETINGBUDGET erfassen Sie dann für jede einzelne Marketingaktion die Kosten, mit denen Sie rechnen. Die Höhe der Kosten entspricht dem benötigten Budget; gegebenenfalls planen Sie bei den Kosten mit Risikozuschlägen.

Wenn Sie die Höhe der jeweiligen Kostenarten und Risikozuschläge zunächst ermitteln oder erfassen müssen, können Sie dafür die folgenden Vorlagen nutzen.