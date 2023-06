Business Case berechnen

5. Kostenvergleich durchführen

Bei der Kostenvergleichsrechnung berücksichtigen Sie keine Einnahmen, weil diese nicht entscheidungsrelevant oder weil Sie bei jeder Alternative identisch sind. Es genügt, die Ausgaben zu betrachten.

Sie müssen diese Ausgaben, die Sie in den ersten vier Schritten für Ihre Entscheidungsalternativen zusammengestellt haben, allerdings in Kosten überführen. Dazu müssen Sie die Ausgaben auf den Betrachtungszeitraum verteilen, in dem sie wirksam sind. Das betrifft vor allem Investitionen (Ausgaben) für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge etc., die über mehrere Jahre genutzt und abgeschrieben werden.

Beim Kostenvergleich betrachten Sie also nicht die gesamte Investitionssumme in dem Jahr, in dem sie anfällt. Sie berücksichtigen pro Jahr nur die jeweiligen Abschreibungen als Kosten; die Investition wird über den gesamten Betrachtungszeitraum verteilt. Sie dividieren dazu die Investitionssumme durch die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Dann betrachten Sie die möglichen Alternativen, zwischen denen Sie entscheiden können, und vergleichen alle Kosten im Betrachtungszeitraum für:

Ihr Vorhaben oder den Zustand, wie er aktuell ist

mögliche Lösungen oder Vorhaben, die zur Auswahl stehen

Die Alternative mit den geringsten Kosten ist die wirtschaftliche. Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie diesen Kostenvergleich darstellen können. In einem Säulendiagramm werden die Kosten der geplanten Lösung mit den Ist-Kosten (Linie) verglichen.