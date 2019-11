Beschreibung

Angehende Führungskräfte haben oft den Eindruck, nicht ausreichend auf ihre neue Rolle als Führungskraft vorbereitet zu sein. Was beim Thema Führung wichtig ist, wird zwar in Seminaren und Trainings gelehrt, aber wie bereitet man sich auf den Wechsel von der Fach- zur Führungskraft vor?

Die Anforderungen an eine neue Führungskraft sind groß – erwartet wird meist, dass sich die betreffende Person selbst auf ihre neue Rolle vorbereitet. Wenn Sie selbst von der Fachkraft zur Führungskraft werden, erfahren Sie in diesem Kapitel des Management-Handbuchs, worauf Sie in den ersten 100 Tagen in der neuen Führungsposition Ihren Fokus legen sollten. Sie erkennen, welche Herausforderungen auf Sie warten und wie Sie damit umgehen können. Machen Sie sich zum Beispiel mit der Vorlage Aufgaben der alten und neuen Position vergleichen bewusst, dass Sie künftig weniger Fachaufgaben und mehrheitlich Managementaufgaben übernehmen werden.

Wer ist die neue Führungskraft, möchte die Belegschaft zum Stellenantritt gerne wissen. Und auch für Sie als Führungsraft gilt für die Anfangszeit, das Unternehmen, den Verantwortungsbereich und das Team gut zu analysieren und kennenzulernen. Nutzen Sie für diese Aufgaben die Tipps zur Antrittsrede in diesem Kapitel sowie die Vorlagen Grundannahmen des Unternehmens und Vergangenheit und Zukunft des Unternehmens beschreiben. Darauf aufbauend erarbeiten Sie sich Ihre Ziele und Ihre Strategie. Nutzen Sie hierfür die Vorlagen Persönliche Zielplanung, Eisenhower-Portfolio für wichtige und dringliche Aufgaben und Teamarbeit planen und organisieren.

Entwickeln Sie Ihren speziellen Aufgabenplan für die ersten 100 Tage als neue Führungskraft. Orientieren Sie sich dabei an dem Raster, das in diesem Kapitel vorgestellt wird. Das Raster zeigt, welche Themen und welche Aufgaben Sie als neue Führungskraft in den ersten 20 Wochen behandeln sollten. Die Vorlage To-dos für die ersten 100 Tage als Führungskraft fasst dazu alle wichtigen Aspekte zusammen und stellt sie in einem Zeitplan dar.