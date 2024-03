Situationsspezifisch entgegnen

Sie wollen zum Beispiel auf eine missglückte Äußerung aus dem Publikum während Ihrer Präsentation reagieren: „Sie haben ja überhaupt keine Ahnung, wovon Sie da reden!“ Denken Sie bei so einem verbalen Angriff an die Situation, in der Sie sich befinden und heben Sie das Gesagte auf dieser Ebene hervor: „Sie denken, die Organisatoren der Veranstaltung haben sich in mir als Speaker getäuscht? Damit muss ich wohl leben.“

Schnell oder spontan reagieren

Killerphrasen wie die folgende begegnen einem im Berufsalltag häufig: „So setzen wir Ihren Vorschlag nicht um. Jede Wette.“ Darauf können Sie mit einer allgemeinen Antwort reagieren, die in vielen Situationen passt: „Okay, Frau Maier möchte sich offensichtlich nicht an der Umsetzung beteiligen. Frau Maier, wir bleiben Freunde, auch wenn ich im Gegensatz zu Ihnen die Weiterentwicklung von … befürworte.“