Die Motivationsforschung hat herausgearbeitet, dass es nur wenige Motiv-Dimensionen gibt. Diese Sichtweise eignet sich hervorragend für Blitzanalysen und Schnell-Überzeugung. Besonders wirksam für die Anwendung hat sich dabei die Konzentration auf drei Kern-Motive erwiesen, die das Denken und Handeln der Menschen prägen:

Leistungsmotiv: Menschen wollen etwas erreichen.

Gesellungsmotiv: Menschen wollen Beziehungen pflegen.

Machtmotiv: Menschen wollen Macht besitzen.

Mit den daraus erarbeiteten Diagnose-Tools lassen sich die Erwartungen, Interessen, Ziele und Wünsche von Verhandlungspartnern gut prognostizieren. An den Erwartungen lässt sich dies indirekt erkennen; beispielsweise gegenüber Organisation, Projektkooperation, Delegation und Führung, Aufgabenvorlieben, Qualitätsansprüchen an die Arbeitsaufgabe, Verhalten in Meetings und Vorlieben beim Umgang mit Informationen und Terminen. Profis lesen darin wie in einem offenen Buch.