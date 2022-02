Systemisches Fragen

Oft kommen Gespräche nicht voran, weil keiner einen guten Einfall hat oder alle sich im Kreis drehen. Gerade bei schwierigen Problemen oder umfangreichen Aufgaben ergeben sich die guten Lösungen erst dann, wenn ein Perspektivwechsel erfolgt. Systemische Fragen sind so formuliert, dass sie diesen Perspektivwechsel provozieren. Außerdem werden damit Meinungen, Einschätzungen, Hintergründe, Rahmenbedingungen, Interessen oder Befindlichkeiten sichtbar.

Wenn Sie wirklich funktionierende Lösungen entwickeln wollen, wenn Sie festgefahrene Diskussionen in Meetings wieder auf die Spur bringen wollen oder wenn Sie Fallstricke im Projekt erkennen wollen – dann helfen Systemische Fragen. Bereiten Sie sich auf die Gespräche und die Meetings dadurch vor, dass Sie sich schon im Vorfeld überlegen, wie Sie Ihre Gesprächspartner dazu bringen, Umfeld und Kontext zu bedenken. Dabei hilft die Vorlage Fragen zur Analyse der Gesprächssituation.

Da es eine Fülle von Systemischen Fragen gibt und da diese immer auf das Thema, die Situation und die Gesprächspartner angepasst werden sollten, sind Beispiele hilfreich. Damit erkennen Sie, in welche Richtung Systemische Fragen zielen und wie sie formuliert werden können. Nutzen Sie also die Vorlage Beispiele für Systemische Fragen, um Ihre eigenen Fragestellungen zu finden.

Fassen Sie die Ergebnisse und Erkenntnisse Ihres Gesprächs sowie die Antworten auf Ihre Fragen so zusammen, dass sie bei der Problembearbeitung und Lösungsfindung hilfreich sind. Formulieren Sie dazu Hypothesen, also Bedingungen und Möglichkeiten, von denen Sie ausgehen können und auf die Sie bauen. Auch hier gibt es Formulierungsbeispiele in der Vorlage Hypothesen formulieren als Ergebnis des Systemischen Fragens.