Kulturübergreifende Verhandlung mit W-Fragen vorbereiten

Wer hat Entscheidungsgewalt?

Die Verhandlungsführung fällt üblicherweise die Entscheidung, ob das Angebot der anderen Seite angenommen wird und der Vertrag abgeschlossen werden kann.

Gesellschaften mit hoher Machtdistanz

In Gesellschaften mit hoher Machtdistanz (zum Beispiel in Lateinamerika oder Asien) übernehmen typischerweise die Unternehmenseigner oder Topmanager die Verhandlungsführung. In solchen Gesellschaften ist es üblich, an der Spitze der Hierarchie die Kontrolle zu behalten und Entscheidungen nicht zu delegieren.

Westliche Gesellschaften

Im westlichen Kulturkontext liegt die Entscheidungsgewalt meist bei den vom Hauptsitz des Unternehmens abgeordneten Führungskräften. Insofern ist transparent, wer entscheiden kann. Transparenz ist jedoch nicht in allen Verhandlungssituationen gegeben.

Unternehmen mit zentralistischen Systemen

In Verhandlungen mit arabischen Partnern mag beispielsweise die Entscheidungsgewalt in der Eigentümerfamilie liegen und damit bei Personen, die nie an der eigentlichen Verhandlung teilgenommen haben. Ähnlich mag die letztendliche Entscheidung in zentralistischen Systemen, zum Beispiel im Falle von Joint Ventures mit chinesischen Partnern, von weit entfernt in China sitzenden Bürokraten getroffen werden. In diesen Fällen ist keine Transparenz gegeben.

In sich entwickelnden Ländern, insbesondere solchen, die von zentralistischen Systemen zu freien Marktwirtschaften übergehen, gibt es manchmal Probleme, weil unklar ist, wer überhaupt befugt ist, verbindliche Entscheidungen zu treffen.