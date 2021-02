Was eine Verhandlung mit internationalen Verhandlungspartnern beeinflusst

Beispiel: Subkultur Militär

In der militärischen Tradition (von Soldaten oder anderen Angehörigen des Militärs) haben Verhandlungen in der Vergangenheit eher eine eingeschränkte Rolle gespielt. In Zeiten von Friedensmissionen in anderen Ländern sind nun auch Militärs gefordert, zu verhandeln. Beispielsweise mit den Führungsstäben befreundeter Nationen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Normalerweise sind Militärs in eher hierarchischen Strukturen angesiedelt und sie werden aufgrund ihrer Rolle und ihres Auftretens von der Außenwelt kritisch beäugt. Deshalb führt die Notwendigkeit, zu verhandeln und sich zu einigen, zu ganz neuen Herausforderungen für diese Berufsgruppe.