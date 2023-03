Was Mitarbeitende tun, wenn sie Vorgesetzte ablehnen

Vorbehalte, Vorurteile, einseitige Wahrnehmung und negative Einstellungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber ihren Vorgesetzten mitbringen, beeinflussen die Beziehung und den persönlichen Umgang miteinander. Im schlimmsten Fall provozieren negativ eingestellte Mitarbeiter durch ihr Verhalten ihre Vorgesetzten so, dass sie nach und nach in das vorgefertigte Bild passen. Zum Beispiel so:

Kontakt vermeiden

Die Mitarbeitenden halten ihren Chef oder ihre Chefin für inkompetent oder schwierig und vermeiden deshalb den Kontakt. Sie geben keine Informationen weiter, berichten nicht über Probleme, bitten nicht um Unterstützung. Der oder die Vorgesetzte fühlt sich schlecht informiert und übergangen und verstärkt in der Folge die Kontrolle, stellt kritische Fragen oder wirkt unsicher im Umgang.

Schuld zuweisen

Mitarbeiter, die Rückmeldungen ihrer Chefin als hart und unfair empfinden, schreiben die Kritik nicht ihrer eigenen Leistung, sondern der schlechten Chefin zu. Sie sehen keinen Grund, ihre Arbeit besser zu machen. Was die Chefin noch kritischer werden lässt und irgendwann erzürnt. Der Mitarbeiter sieht sich bestätigt: „Habe ich nicht gleich gesagt, dass die Chefin ein ‚harter Hund’ ist.“

Forderungen stellen

Kommt ein neuer Vorgesetzter, tragen die Mitarbeiter schnell solche Forderungen an ihn heran, die der vorige nicht erfüllen wollte. Sie hätten gerne eine Schulung, wollen die Verantwortung für ein Projekt, erwarten einen Bonus etc. Doch der Vorgesetzte will das nicht so schnell entscheiden, sieht sich nicht in der Pflicht, die vermeintlichen Versäumnisse seines Vorgängers zu beheben. Doch für den Mitarbeiter heißt das: „Wie der alte. Hört nicht zu, lehnt alles ab, ist ein Idiot.“

Hinter diesen Vorurteilen und negativen Einstellungen stecken „normale“ menschliche Denkweisen und Verhaltensweisen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gar keine böse Absicht verfolgen.

Und doch kann sich dies sehr schnell zu einem Teufelskreis entwickeln, der das Verhältnis zwischen Mitarbeitenden und ihren Vorgesetzten nachhaltig stört oder sogar zerstört. So leiden nicht nur Motivation und Leistungsvermögen des gesamten Teams. Es können sogar schwerwiegende Konflikte entstehen.