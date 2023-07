Sachliche Konflikte lösen

Wenn ein Konflikt tatsächlich ausbricht und sichtbar wird, können Sie direkt und schnell in die Konfliktbearbeitung einsteigen. Das sind die wichtigen Schritte dafür:

Störung benennen

Die Konfliktparteien sagen, was sie wahrnehmen, was ihr persönlicher Eindruck ist und welche Gefühle sie haben. Die Konfliktparteien sollten alle Aussagen als Ich-Botschaften formulieren:

Ich habe gesehen …

Mein Eindruck ist …

Ich empfinde dies als …

Bedürfnisse erkennen

Arbeiten Sie die dahinter liegenden Probleme, Bedürfnisse, Ziele und Interessen heraus und benennen Sie diese. Formulieren Sie Störungen in Wünsche um. In einer frühen Phase kann es hier vor allem um sachliche Positionen gehen; es können aber auch Gefühle und Beziehungen eine Rolle spielen. Alle Parteien sollten erklären: Ja, darum geht es mir!

Ziele formulieren

Beantworten Sie folgende Fragen:

Sind die beteiligten Konfliktparteien bereit, eine Lösung zu finden?

Was soll erreicht werden?

Welche Art von Lösung wäre für alle Beteiligten akzeptabel?

Kriterien bestimmen

Legen Sie gemeinsam die Kriterien fest, mit denen mögliche Lösungen überprüft und bewertet werden.

Lösungen entwickeln

Alle Beteiligten machen Vorschläge, wie eine Lösung aussehen könnte. Zunächst ist dabei keine Kritik an den Vorschlägen und Ideen der anderen Partei erlaubt.

Lösungen überprüfen

Überprüfen und bewerten Sie die Lösungen anhand der gemeinsam besprochenen Kriterien: Was ist brauchbar? Was ist machbar? Was ist zumutbar? Es kann in einem Verhandlungsprozess eine für alle akzeptable Lösung herausgearbeitet werden. Dabei kommt es auf die Flexibilität und Verhandlungsbereitschaft der Konfliktparteien an.

Entscheidung treffen

Die Lösung, auf die sich alle einigen können, vereinbaren Sie verbindlich. Sie halten diese Lösung schriftlich fest. Schreiben Sie auch alle Voraussetzungen und Bedingungen auf, die dabei von den Parteien erfüllt werden müssen. Eventuell kann ein Probelauf vereinbart werden.

Lösung umsetzen

In einem Maßnahmenplan halten Sie fest, was alle Beteiligten tun müssen. Diese Maßnahmen werden umgesetzt.

Ergebnis überprüfen

Prüfen Sie nach einem festgelegten Zeitraum, ob die Maßnahmen umgesetzt wurden und ob sich alle Beteiligten daran halten.